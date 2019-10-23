رغم حظر الأسلحة .. روسيا تكشف رغبة الرئاسي في عقد اتفاقات جديدة لتوريد الأسلحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يسعى المجلس الرئاسي، برئاسة فائز السراج، إلى عقد اتفاقات جديدة مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.

وأعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينغوف، اليوم الأربعاء، بعد لقائه مع فائز السراج، أن المجلس الرئاسي يسعى لعقد اتفاقات جديدة في مجال التعاون العسكري التقني.

دينغوف أضاف ، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، “نحن نتفهم، مع ذلك، فإنه يوجد حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ولذلك هذا الأمر صعب الآن”، متابعا: “يتم بحث سبل نعمل من خلالها في إطار المعايير الدولية، وفي إطار القانون، بشكل علني مطلق”.

ووصل السراج، أمس الثلاثاء، إلى سوتشي، من أجل المشاركة في قمة روسيا- أفريقيا، الأولى.

وفي سياق متصل، كان فائز السراج، اعترف بتلقيه دعما عسكريا من تركيا خلال المعارك في طرابلس، مؤكدا أن حكومته في حالة دفاع عن شرعيتها.

ويأتي اعتراف السراج مكملا لتصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام العالم كله، بأن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق، بهدف خلق توازن في الحرب ضد حفتر، على حد قوله.

وأوضح أردوغان، في العشرين من يوليو الماضي، في مؤتمر صحفي، أنه تم بالفعل تقديم مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق، بعد أن ظهرت صور خلال شهر يونيو الماضي، توضح أن العشرات من العربات التركية المدرعة “كيربي” قد تم تسليمها إلى قوات الوفاق.

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