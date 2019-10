قالت وكالة “اليونيسف” التابعة للأمم المتحدة إنه قتل 7 أطفال وأصيب العشرات، مع استمرار العنف في ليبيا.

وأوضح تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيان، أنه وفق التقارير قتل 3 أطفال وامرأتين في ليبيا يوم الخميس الماضي.

وتابع: “قُتل ثلاثة أطفال وامرأتان، يوم الخميس الماضي، عندما كانوا يستقلون سيارة على طريق سريع، يقع على بعد 16 كيلومتراً من طرابلس“.

