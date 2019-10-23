على هامش فعاليات قمة “سوتشي” .. السيسي وبوتين يجب إنهاء النزاعات في ليبيا بحلول سياسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، في بيان له، أن الرئيسين السيسي وبوتين، استعرضا بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والمسألة السورية، وكذلك القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه توافقت الرؤى على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك النزاعات وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية تابع ، أن السيسي أكد على أهمية العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الأفريقية لصالح الشعوب الأفريقية بالمقام الأول، موضحًا أن القمة تستهدف إرساء خارطة للتعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية.

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، يوم في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، قمة “روسيا – أفريقيا” تحت الرئاسة المشتركة لكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بحضور قادة جميع دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمُعات والمنظمات الإقليمية الفرعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24