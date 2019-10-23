المنصوري .. تهديد وزير تعليم الوفاق للمعلمين مخالف للقانون

العنوان_طرابلس

طالب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري بإحالة وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل إلى النائب العام وذلك على خلفية تهديده للمعلمين.

المنصوري قال في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”إن ” قرار وزير التعليم المفوض يعد خرقا للمادة 7 من الإعلان الدستوري التي تكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما أنه مخالف لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ليبيا ومنها الحق في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق “.

ولفت المنصوري إلى أن النص القانوني الذي أشار إليه وزير التعليم الذي جاء فيه :”إمهال المعلمين المعتصمين بإقفال المدارس في عدد من المناطق حتى يوم الأحد وإلا سيحيل أسمائهم لمكتب النائب العام بتهمة إرتكاب جريمة” لا محل لتطبيقه لأن العديد من المدارس مقفلة بسبب الحرب الدائرة في محيطها إلى جانب عدم قدرة المعلمين والمعلمات الوصول إلى مدارسهم فما بالك الطلاب،على حد تعبيره.

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