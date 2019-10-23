الشاطر: اتفاق بين السراج وحفتر لتقاسم السلطة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر، إنه يعتقد أن هناك اتفاقا لم يعلن بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لتقاسم الحكم.

وأضاف الشاطر في حسابه بموقع التواصل “تويتر”، إن حفتر والسراج يضنان أنهما يمثلان الشرعيتين العسكرية والسياسية، فإن فقد أحدهما موقعه فشلت الصفقة.

ورأى الشاطر أن تباطؤ السراج وضعف أدائه مقصود بدقة، وأن الأداء السيئ لـ”الشرعية السياسية” يأتي لتحقيق هدف مقصود، وفق وصفه.

وبشأن اجتماع برلين المرتقب عقده لحل الأزمة الليبية، ذكر الشاطر أنه “دوران جديد في الحلقة المفرغة”، ويأتي لإعطاء مزيد من الوقت لبعض الدول لتواصل عدوانها على وحدة ليبيا، كما أنه يبحث عن مكان للمشير حفتر.

وختم الشاطر تغريدة بالقول إن “معايير الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها لهم وحدهم ولنا منهم تمكين العسكر والديكتاتورية والبيادق. عجبي”.

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