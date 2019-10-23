“الرئاسي”: حان الوقت للعمل والبناء

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إنه حان الوقت للعمل والبناء والاستفادة من أخطاء الماضي، داعيا الليبيين إلى إدراك أن العالم “لن يكون حريصا علينا أكثر من حرصنا على أنفسنا”.

وأضاف “الرئاسي” في بيان نشره المكتب الإعلامي للسراج بمناسبة “ذكرى التحرير”، أنه “لا عودة إلى الوراء، ولا رجعة عن بناء الدولة المدنية المنشودة في ظل دستور يصون الكرامة ويحفظ الحقوق”.

وأشار “الرئاسي” إلى أن “العودة للمسار السياسي تتطلب آلية وترتيبات وقواعد جديدة، تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها الاعتداء على العاصمة”، وفق تعبيره، مرحبا بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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