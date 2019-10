قام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بنغازي بإزالة العشوائيات في منطقة “602 ” و “شارع الجوازات ” ولملمة المخلفات لها.

يذكر إن هذه المنطقة و إمتداد هذا الشارع تضاف إلى حملة إزالة العشوائيات بمدينة بنغازي.

The post جهاز مكافحة الظواهر الهدامة يقوم بإزالة العشوائيات في منطقة “602” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية