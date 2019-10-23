بعد فقدانها بسبب سيول.. العثور على الطفلة المتوفيه بأم الرزم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت عدة مصادر من منطقة أم الرزم العثور على الطفلة المفقودة، التي كانت وعائلتها قد جرفتهم السيول التي اجتاحت المنطقة، مما أدي إلى وفاة والدتها و شقيقتاها ونجاة والدها .

وأشارت المصادر إلى أن العثور على الطفلة جاء بجهود أهالي منطقة أم الرزم ومنطقة أم احفين، وعثر على الطفلة بالقرب من المقبرة الإسلامية بالحي الجديد بالمنطقة .

وشارك في البحث عن الطفلة التي وجدت متوفيه عدد من الجهات منها الدفاع المدني ومركز شرطه أم الرزم، و أهالي وشباب أم الرزم، وام حفين، وطيران التابع لسلاح الجو الليبي .

وأعلنت مديرية أمن أم الرزم أن امرأة وطفليها توفيا نتيجة الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة الواقعة 48 كم شرق مدينة درنة.

وأوضحت المديرية أن السيول جرفت سيارة عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء، مشيرة إلى أنه تم العثور على الأب وهو بصحة جيده و وفاة الأم وأبنائها الاثنان ولازال البحث جاري عن الطفلة التي تبلغ من العمر 6 أشهر.

وشهدت منطقة أم الرزم وخاصة الأحياء سقوط كمية كبيرة من مياه الامطار، ما أدي ألى سيول بعض الوديان، وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار وغرق عدد من المنازل والشوارع في المدينة عقب هطول الأمطار الغزيرة.

وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لغرق بعض الشوارع والبيوت والسيارات، إضافة إلى تشكل السيول نتيجة الأمطار.

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