قال مجلس مشائخ ترهونة فى ليبيا إن الإرث العثمانى فى ليبيا لا يذكره الشعب الليبى إلا بالدم والفقر والجهل والضرائب والسلب والنهب، ودك القرى بالمدافع وقتل الأجداد.

وأكد المكتب الاعلامي لمشايخ ترهونة فى بيان ردا على خطاب أردوغان أن المذبحة التي قام بها الأتراك في حق قبيلة الجوازي من أسود وأكلح ما في تاريخ الدولة العثمانية، مشيرا إلى أن أنقرة تكشف عن حقيقة تواجدها في المنطقة العربية من خلال ما أعلنه الرئيس التركي يوم أمس بأن لتركيا إرث تاريخي ينبغي إعادته.

The post مجلس قبائل ترهونة يحذر من النوايا الاستعمارية التركية تجاه ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية