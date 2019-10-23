وزير العمل بالحكومة المؤقتة: ربط المنظومة إلكترونيا خطوة مهمة لصالح الوزارة والمواطن

قال وزير العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة، مسعود صوة، إن الوزارة تسعى منذ فترة إلى ربط منظومة الباحثين عن عمل ومنظومة الجهاز الإداري بالدولة بمكاتب العمل في البلديات إلكترونيا.

وأضاف صوة في مداخلة مع قناة ليبيا، أن الوزارة خلال هذه الفترة تقوم بمناقشة موضوع الربط مع عدد من المختصين، لتفعيل هذه المنظومة، لما لها من أهمية بالغة في رصد إحصائيات البطالة، والموظفين في الدولة، ناهيك عن كونها خطوة مهمة تسهل على الوزارة والمواطن، وكان من المفترض القيام بها منذ فترة، كما أنها تنهي الازدواجية والتجاوزات وعدة أمور أخرى.

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