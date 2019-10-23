مجلس النواب يهنئ الليبيين بالذكرى الثامنة لإعلان التحرير

هنأ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الشعب الليبي بحلول الذكرى الثامنة لإعلان تحرير البلاد التي توافق الـ23 من أكتوبر عقب ثورة الشعب العام 2011 «رافضًا الظلم ومطالبًا بالحرية والعيش الكريم».

وأعرب مجلس النواب، في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت، عن أمله في أن يعود الأمن والاستقرار ووحدة الصف ولم الشمل في البلاد، وأن تتحقق مطالب الشعب الليبي التي خرج من أجل تحقيقها من الحرية والعدالة والعيش الكريم.

كما هنأ المجلس الأعلى للدولة، في بيان، الشعب الليبي لمناسبة ذكرى التحرير، ودعا إلى «التكاتف والوقوف صفًّا واحدًا في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الوطن»، مؤكدًا تمسكه بـ«استكمال مسيرة شعبنا النضالية وحرصه الشديد على العمل المتواصل بما يحافظ على المسار السياسي ويصل ببلادنا الحبيبة إلى دولة الدستور والقانون والمؤسسات».

وهنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبيين بذكرى التحرير، مؤكدًا أنه «لا عودة إلى الوراء، ولا رجعة عن بناء الدولة المدنية المنشودة في ظل دستور يصون الكرامة ويحفظ الحقوق»، مرحبًا بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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