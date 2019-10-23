تقارب مصري روسي بشأن الأزمة الليبية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي في مدينة سوتشي، الأزمات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، ومنها الأزمة الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيسين توافقا على “حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك النزاعات وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها”.

وأضاف المتحدث أن السيسي وبوتين استعرض القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة.

يشار إلى أن هذه النسخة الأولى من القمة الأفريقية الروسية، التي تهدف إلى دعم وتعميق العلاقات الأفريقية الروسية، وتعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

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