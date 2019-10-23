توزيع مساعدات غذائية في ترهونة مقدمة من منظمة الغذاء العالمية

بالتعاون مع جمعية أيادي الخير بطرابلس، وبدعم من منظمة الغذاء العالمية قامت جمعية اليسر للأعمال الخيرية بترهونة، تم صباح اليوم الأربعاء، توزيع سلة غذائية متكاملة على الأسر المحتاجة المسجلة ضمن منظومة الجمعية.

واحتوت السلة على مواد تموينية وغذائية وبعض الاحتياجات الخاصة حيث استهدفت المساعدات 400 اسرة من المحتاجين والمطلقات والارامل داخل نطاق مدينة ترهونة.

عمر الفرجاني في لقاء خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، أكد أن جمعية أيادي الخير تعاونت مع اليسر في سبيل إيصال هذه المساعدات للعائلات المحتاجة، منوها إلى أن الجمعية تعد لحملة أخرى خلال الفترة المقبلة تستهدف الأسر النازحة القاطنة داخل الحدود الإدارية لبلدية ترهونة.

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