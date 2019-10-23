ضبط 2 من تجار المخدرات قادمان من بنغازي إلى اجدابيا

تمكنت وحدة التحري والقبض بفرع مكافحة المخدرات اجدابيا، مساء أمس الثلاثاء من ضبط سيارة نوع (هيونداي) رصاصية اللون، قادمة من مدينة بنغازي إلى مدينة اجدابيا، وعلى متنها 2 من تجار المخدرات.

وقال مصدر مسؤول بفرع مكافحة المخدرات اجدابيا في تصريح خص به (بوابة إفريقيا الإخبارية)، اليوم الأربعاء، بأن الكمية التي تم ضبطها تقدر بعدد 2000 قرص من مخدر الترامادول.

وأضاف ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المتهمان قد تم ضبطهما بجانب مصرف التجارة والتنمية شرقي المدينة، بعد ورود معلومات من قبل مصدر خاص حيث تم إعداد كمين محكم لهما، وقد اعترفا أثناء التحقيق أنها ليست المرة الأولى التي يقومان فيها بجلب المخدرات إلى مدينة اجدابيا، فقد سبقتها عدة مرات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا