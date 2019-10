بنعازي.. مكتب الخدمات الاجتماعية يقدم مساعدات لنازحي طرابلس

قام مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بنغازي في مقر المكتب، بتوزيع سلال غذائية وغير غذائية, على نازحي مدينتي طرابلس ومرزق، بمساعدة الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي.

وصرح رئيس قسم المساعدات الإنسانية بمكتب خدمات الشؤون الإجتماعية بنغازي أكرم محمد الفسيي أن المكتب يعمل بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي, والهلال الأحمر فرع بنغازي, بتوزيع سلال غذائية وغير غذائية, على نازحي مدينتي طرابلس وضواحيها, ومرزق.

