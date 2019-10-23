قصف مدفعي وصاروخي بمحاور طرابلس وتطورات متتالية.. اخر المستجدات

تشهد الأحداث الميدانية بمحاور القتال في ضواحي طرابلس تطورات متتالية، ففي العزيزية سيطر تبادل القصف المدفعي على المشهد طيلة الثلاثاء، مع اشتباكات متقطعة بمنطقة تهلل.

وساد الهدوء الحذر الأربعاء كافة مناطق العزيزية مع سيطرة كاملة لقوات الوفاق على وسط المدينة، بينما تسيطر قوات الجيش الوطني على منطقة أولاد تليس شرق المدينة.

أما بالنسبة للمشهد في الساعدية، فقد سيطر القصف الصاروخي العنيف حتى ساعات الصباح الأولى من الأربعاء، وحافظت قوات الجيش على سيطرتها الكاملة على المدينة وتمركزاتها السابقة، وعلى كامل منطقة الجذرة بالساعدية الشرقية ومنطقة الطويشة مع بعض الاشتباكات المتقطعة.

وأشارت مصادر إلى تواصل الاشتباكات المتقطعة في منطقة جامع الثوغار اليوم بعد ليلة من تبادل القصف بالمدفعية بين قوات الجيش ومسلحي الوفاق في محاولة من الأخيرين إعادة سيطرتها على منطقتي الدرادرة والعمائم التي استحوذ عليها الجيش في معاركه الأخيرة.

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