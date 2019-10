جرى اختطاف الأطباء في مدينة الزنتان على أيدي خارجين عن القانون بعد أن خرجوا من مدينة طرابلس متجهين إلى مدينة غدامس كقافلة طبية لإجراء كشوفات طبية وإجراء عمليات للمواطنين في مستشفى غدامس العام .

وكان عدد من الإطباء نطموا وقفات احتجاجية على مدار الأيام الماضية احتجاجا على اختطاف زملائهم.

.

The post إطلاق سراح 6أطباء بعد اختطافهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية