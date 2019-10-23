الحرس البلدي طبرق يشرع في إزالة المعوقات من على أرصفة المشاة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس جهاز الحرس البلدي بطبرق عميد صالح حمد الشروع في إزالة كل المعوقات والعراقيل من على أرصفة المشاة.

حمد قال – لأخبار ليبيا 24 – إنه الحملة جاءت بناء على التعليمات العاجلة من رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية وبمتابعة عضو المجلس هاشم أمصادف .

ولفت إلى أن الحملة شملت المحلات الخاصة ببيع حديد التسليح وعلى معارض السيارات بعد إنذارهم الأسبوع الماضي.

ونوه إلى أن بيع حديد التسليح على أرصفة المشاة وعلى الطريق العام تسبب في تلوث وإعاقة للمارة، إضافة إلى أن أصحاب معارض السيارات يستغلون الأرصفة لعرض السيارات للبيع .

وأكد رئيس جهاز الحرس البلدي بطبرق استمرار الحملة لإزالة كل العوائق حتى يتم تنظيف المدينة وإظهارها بالشكل اللائق والمطلوب .

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