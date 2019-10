قالت وزارة الداخلية الإيطالية، إن الوزيرة لوتشانا لامورجيزي، التقت نظيرها الليبي فتحي باشاغا في مقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي) الأربعاء.

وأضاف بيان للداخلية أن “المناقشات خلال اللقاء تركزت حول الوضع السياسي في ليبيا، ضغوط الهجرة ووضع التعاون بين البلدين”، مبينة أنه “تم أيضاً، بحث إمكانية المضي قدماً في عمليات إجلاء إنسانية جديدة”، للمهاجرين في مراكز الإيواء الليبية، وذلك “بالتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية”، الناشطة في هذا المجال.

وذكر بيان قصر (ڤيمينالي) أن “إيطاليا كانت حتى الآن، الدولة الوحيدة التي نفذت هذه العمليات”، فـ”منذ 7 كانون الأول/ديسمبر 2017 حتى اليوم، تم نقل 859 من طالبي اللجوء من ليبيا”، واختتم بالقول إن “51 من هؤلاء المهاجرين، وصلوا الى إيطاليا بعد نقلهم إلى مركز عبور في النيجر”.

The post إيطاليا تطالب إجلاء المهاجرين من مراكز الإيواء في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية