الميهوب يطالب الجامعة العربية بالدر على تصريحات أردوغان

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واهم عندما ينظر إلى ليبيا من الزاوية العثمانية،لافتا إلى أن الليبيين ليسوا خونة تابعين مطيعين لما يقول .

وأوضح الميهوب أوضح في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، أن الرد الأنسب على أوهام أردوغان هو القضاء على مليشياته الإرهابية وتحرير العاصمة منها.

وطالب الميهوب جامعة الدول العربية باتخاذ موقف حاسم من مثل هذه التصريحات.

