إيطاليا: لن نترك ليبيا وحدها تُكافح الهجرة

أكدت إيطاليا على لسان وزيرة داخليتها لوتشيانا لامورجيزي، عدم ترك ليبيا وحدها تحارب ظاهرة الهجرة غير القانونية، وقالت إن بلادها ستدعم ليبيا بتزويدها ببعض الأدوات والوسائل الفنية، وإن على الاتحاد الأوروبي أن يساعد ليبيا في هذا الشأن.

وجاءت تصريحات لامورجيزي خلال لقاء جمعها بوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بالعاصمة الإيطالية روما، الأربعاء، حيث أشارت أن الأوضاع الأمنية في سوريا قد تدفع ببعض المنظمات الإرهابية للجوء إلى ليبيا وهذا ينعكس على الحالة الأمنية برمتها.

من جهته، قال باشاغا إن التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا يحتاج إلى تطوير وخطوات فعالة وبرامج واضحة واتفاقيات، لافتا إلى أن قلة الإمكانيات سبّب مشكلة كبيرة لليبيا بشأن مكافحة الهجرة غير القانونية، مؤكدا أن “فكرة أو مشروع التوطين مرفوض شكلا وموضوعا”، بحسب بيان لـ”داخلية الوفاق”

ودعا باشاغا إلى القيام بخطوات عملية ومحددة، وتوفير الأدوات والوسائل التقنية لمكافحة هذه الظاهرة، إضافة إلى إقامة مشاريع في الجنوب الليبي، وبعدها إقامة مشاريع في دول المصدر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية