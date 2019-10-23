القيادة العامة للجيش تسلم معسكر “أبشارة” لجامعة عمر المختار فرع القبة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي” إنه قد تم بمدينة القبة وبحضور رئيس مجلس النواب المُستشار “عقيلة صالح” و وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور “فوزي بومريز” ورئيس جامعة عمر المختار الدكتور “عبدالمطلوب بوفروة” وممثل المنطقة العسكرية بالجبل الأخضر عميد “يوسف حماد” ، تم تسليم معسكر “أبشاره” بمدينة القبة ، من قبل اللجنة المكلفة من المنطقة العسكرية الجبل الأخضر وفقاً لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر إلى وكيل جامعة عمر المختار القبة.

هذا وقد تخلل مراسم التسليم والاستلام إلقاء عدة كلمات بالمناسبة، وقال رئيس مجلس النواب في كلمته بالمناسبة إن الاهتمام بالتعليم ومؤسساته هو التنمية الحقيقية للعنصر البشري في بلادنا وهو العامل الذي يؤدي إلى رُقي البلاد وازدهارها، موجهاً التحية والشكر إلى القوات المسلحة على تقدميها لهذا المقر لجامعة عمر المختار فرع القبة ليُشكل نواةً لقيام جامعة متكاملة بهذه المدينة .

وتحدث وزير التعليم شاكراً خلال كلمته كل الجهات التى قامت بجهود من أجل أن تتحصل جامعة عمر المختار فرع القبة على هذا المقر والذي ستُشرع إدارة المشروعات بالجامعة بالتنسيق مع قسم المشروعات بفرع الجامعة بالقبة بإعداد المقايسات اللازمة لصيانتها وتحويره ليتناسب مع برنامج التعليم الجامعي بالجامعة، والتي ستحال لنا بالوزارة حيث سوف يتم تقديمها لرئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة لإقرار التفويضات المالية اللازمة لها.

ومن جهته، ألقى رئيس اللجنة المكلفة من قبل المنطقة العسكرية بالجبل الأخضر كلمة بمناسبة تسليم معسكر أبشاره بالقبة إلى جامعة عمر المختار فرع القبة، متمنياً التوفيق لأبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح .

يشار إلى أن مراسم الاستلام والتسليم أجريت ما بين وكيل جامعة عمر المختار فرع القبة ورئيس اللجنة المكلفة من المنطقة العسكرية بالجبل الاخضر.

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