“صفقة قمح” بين ليبيا وروسيا

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، عزم موسكو وطرابلس توقيع عقد لتوريد مليون طن من القمح الروسي إلى ليبيا.

وجاء تصريح دينغوف عقب لقائه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الذي يرأس الوفد الليبي إلى اجتماعات القمة الروسية- الأفريقية في مدينة سوتشي الروسية.

وأضاف دينغوف أن التوقيع على العقد سيكون خلال شهر على الأكثر، وعملية التوريد ستمتد على مدار عام تبدأ في الأول من يناير المقبل.

وبحث الجانبان آفاق التعاون الأخرى بينهما، حيث لمس الجانب الروسي اهتماما لدى طرابلس بتطوير التعاون مع موسكو، سياسيا واقتصاديا، لاسيما في مجال تنفيذ مشاريع التنقيب عن النفط والغاز، والكهرباء، وبناء محطة للطاقة.

وسيعقد تزامنا مع القمة، منتدى اقتصادي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية، لبحث تنفيذ مشاريع واعدة بين رجال الأعمال المشاركين فيه.

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