الرئيس المصري ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان الملف الليبي

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، عددا من الملفات من بينها الملف الليبي، وذلك خلال لقاء عقد على هامش مشاركتهما في قمة روسيا- أفريقيا الأولى المنعقدة بمدينة سوتشي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الراهنة على الساحة القارية، كمستجدات الأوضاع في بعض بؤر النزاعات بالقارة الأفريقية، وجهود تسويتها سياسيا، وفي مقدمتها الملف الليبي، حيث تم التوافق في هذا الصدد على استمرار التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة، لا سيما في إطار دعم وتعزيز مبدأ العمل الأفريقي الموحد، ومتابعة آلياته.

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