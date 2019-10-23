الحراك الوطني: تصريحات أردوغان حول ليبيا كشفت نيته الاستعمارية

استنكر أعضاء الحراك الوطني من أجل ليبيا، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول ليبيا، في منتدى عقد باسطنبول، واعتبروها انتهاكا للسيادة الوطنية.

وقال أعضاء الحراك، إن أردوغان من خلال خطابه أزال قناع النوايا الخفية لتوجهاته الاستعمارية في ليبيا، وادعائه الذي لا أساس له من الصحة بالحقوق المزعومة، ونيته في إحياء تلك الحقبة الاستعمارية البغيضة، التي جلبت التخلف والطغيان إلى ليبيا لمئات السنين في ظل الحكم العثماني.

وأضاف أعضاء الحراك أنهم يضمون صوتهم إلى صوت الليبيين المنددين والمستنكرين لهذا التعدي الصارخ، وطالبوا بالوقوف صفا واحدا ضده.

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