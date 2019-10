الأزمة الليبية على أجندة “السيسي” و”بوتين”

المتوسط:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي..

وعلى جانب آخر، استعرض الرئيسان بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأزمة السورية والمسألة الليبية وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافقت الرؤي على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك النزاعات وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، وعلي نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

