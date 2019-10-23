الغرياني: تركيا دولة صديقة تساند ليبيا والمسلمين..انقلوا أموالكم إليها

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن الوضع في ليبيا أصبح لا يحتمل، في ظل الصراع الدائر في البلاد، مضيفا، أن النيران والقذائف تطول الجميع في أي مكان.

وفي لقاء تليفزيوني عبر قناة “التناصح”، اليوم الأربعاء من مقر إقامته بتركيا، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال الصادق الغرياني، موجها رسالة إلى الليبيين: “متى تنتظرون من حكومة فاشلة، لم تفعل شيئا وليس تأثير لها، ليس لها وزارة دفاع، ووزراة الأوقاف تترك الخطباء يدعون إلى نصرة حفتر على المنابر

وتابع: “هذه الحكومة لم تفعل شيئا للشعب، فلم تتواصل مع الدول الأخرى لتجلب منظومة دفاع إلى ليبيا لحماية المدنييين، فإما أن تغيروا تلك الوزرات أو ترحلوا عنا، كل ما تتمكن من فعله الحكومة عند موت أو قتل أحد أو قصف موقع التوجه بخطاب استنكاري إلى مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة”



وأكمل:”إن الملايين تذهب لأناس غير متخصصين في الوقت الذي يموت فيها العشرات من الليبيين على يدي قوات حفتر لذا لابد من تغيير هذه الحكومة الفاشلة (الوفاق)”، على حد قوله.

وأفتى المفتي المعزول، بتحريم الاستثمار في دولة الإمارت واصفا إياها بالمارقة التي تقتل بأموالها الشعب الليبي وغيرها من الشعوب العربية والإسلامية، على حد تصريحاته على قناة التناصح، داعيا المستثمرين العرب وخاصة الليبيين إلى ترك استثمارتهم في الإمارت، قائلا: «إن كل دولار تضخه في الإمارات تقتل فردا في وطنك، وأن الاستثمار في تلك الدولة يعد تعاونا على الإثم والعدوان»، حسب ما قال..

واستطرد قائلا: “إن الدولة التركية تحاول مساندة القضية الليبية والمسلمين، لذلك حاولت الإمارات التأثير بالسلب على اقتصادها وتدبير انقلاب فاشل على رئيسها رجب طيب أردوغان»، بحسب نص خطابه.

واختتم الغرياني، موجها حديثه إلى رجال الأعمال الليبيين الذين يستثمرون أموالهم في الإمارات: «إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر اتركوا الإمارات التي تقتل فيكم وتدمر أمولاكم وانقولها إلى أي دولة أخرى صديقة مثل تركيا”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا