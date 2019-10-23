الرقابة الإدارية تستعرض الردود على تقريرها السنوي للعام الماضي

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، عبدالسلام الحاسي، اجتماعا موسعا ضم مديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة، وأعضاء لجنة الردود على التقرير السنوي للهيئة لعام 2018.

ووفق الهيئة، فقد تم خلال الاجتماع استعراض ردود الجهات العامة على ما ورد في التقرير، وردود الهيئة على تلك الجهات، وكذلك الجهات التي لم تقم بالرد على ما ورد في التقرير، ومنها مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمل بالإدارات، ومتابعة القضايا التي تتناولها الهيئة والمحالة إليها من الجهات الأخرى، حيث أكد الحاسي على ضرورة الرد على أي جهة قامت بالرد على تقرير الهيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهات التي لم تقم بالرد.

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