وزير الزراعة بالمؤقتة يتابع ملف المصرف الزراعي وسبل دعمه

بحث وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة، حسن الزيداني، مع رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي، والمدير العام، سير عمل المصرف، والمشاكل التي تواجهه، وسبل حلها، وذلك خلال اجتماع عقد بحضور وكيل عام الوزارة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح لقناة ليبيا، أن الاجتماع يهدف إلى دعم المصرف الزراعي، ليقوم بدوره في دعم المزارعين والمربين، والبحث عن آلية لرفع رأس ماله، والدفع بعجلة التنمية من جديد، مشيرا إلى توجيه دعوة لمجلس إدارة الجمعية العمومية، لعقد اجتماع طارئ بالخصوص، في ظل سعي الحكومة المؤقتة لدعم قطاع الزراعة.

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