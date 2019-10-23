بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين غرفتي التجارة في ليبيا ومصر

بحث رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في الحكومة المؤقتة، إدريس عمران، مع نظيره المصري، عادل ناصر، سبل التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي.

كما ناقش الجانبان خلال اجتماع موسع عقد الثلاثاء، بحضور رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، إمكانية الرفع من التبادل التجاري بين البلدين، وخلص الاجتماع إلى اتفاق الجانبين على زيارة وفد من رجال الأعمال الليبيين القاهرة منتصف نوفمبر المقبل، بدعوة من الغرفة التجارية في محافظة الجيزة، من أجل تنشيط اقتصاد البلدين، على أن تنظم بلدية طبرق معرضا للمنتجات والشركات المصرية، في إطار التعريف بالمنتجات والخدمات المصرية للشارع الليبي.

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