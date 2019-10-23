ازالة المباني العشوائية والمتهالكة في ترهونة‎

تقوم لجنة الإزالة والتطوير المشكلة بقرار من المجلس البلدي ترهونة خلال هذا الاسبوع بازالة كافة المباني العشوائية والمخالفة لمخطط البلدية والمتهالكة بشوارع وسط المدينة وذلك لحل الاختناقات و علاج لمشاكل الازدحام المروري الذي تعاني منه ترهونة خصوصا عقب ازدياد عدد النازحين بشكل ملحوظ

واوضح محمود جمعة المشرف علي لجنة الازالة والتطوير بانه يقوم خلال هذا الاسبوع فتح مسار جديد يربط وسط المدينة بمدخلها الغربي في موازات شارع طرابلس الذي يشهد ازدحاما كبيرا بسبب الاصطفاف علي جانبي الطريق خصوصا في اوقات الذروة في منتصف النهار ,

الجدير بالذكر ان ترهونة تشهد ازدحاما كبيرا نظرا لتواجد قوات الجيش الوطني فيها و ارتفاع عدد النازحين فيها حتي وصل عدد النازحين فيها الي اكثر من 6500 اسرة نازحة مسجلة بسجلات الهلال الاحمر فرع ترهونة

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