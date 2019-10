جولة تفقدية لمسؤول بصحة المؤقتة بإدارة الخدمات الصحية بأجدابيا

المتوسط:

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ، نوري الفسي برفقة عضو التفتيش والمتابعة محمد جلهوم بجولة تفقدية جولة تفتيشية لإدارة الخدمات الصحية انتلات البيضان شرق اجدابيا .

واطلع الفسي على خلال الجولة الميدانية علي سير العمل بالإدارة والمراكز الصحية التابعة لها وذلك بناءً على تعليمات و زير الصحة ، الدكتور سعد عقوب، بالإشراف والتفتيش والمتابعة المستمرة على كل المؤسسات والقطاعات التي تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين وتقويم أي أخطاء بها.

وتفقد مدير ادارة التفتيش والمتابعة الخدمات المقدمة للمرضي والمترددين وعدد من الواحدات والحلقة الباردة والمعدات الطبيه ، مبيناً أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة و ضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الصحية .

وأضاف الفسي أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد بشأنها تقارير شاملة وزير الصحة ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل ، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية بالرائدات الصحية والمراكز لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.

