استمرار حملة توزيع اللوحات الإرشادية بطرق درنة

تستمر بمدينة درنة الحملة الثانية على التوالى التى تنظمها مفوضية درنة للكشافة والمرشدات من توزيع اللوحات الإرشادية على الطرق الرئيسية بعد ما ورد بمواقع التواصل الاجتماعي من كثرة الحوادث في تلك الطرق.

مكتب الإعلام بكشافة و مرشدات درنة أوضح عبر صفحتة الرسمية أن الحملة انطلقت من غرب مدينة درنة ابتدًاء بما يعرف ” بكورفة الزوق الى سيدي خالد مرور بعين مارة و القبة و لملودة وصولا إلى جنوب المخيلي ما يعرف بطريق 200 و العودة إلى الحيلة و منطقة الفتائح ” .

موضحًا أن الحملة وزعت من خلالها لوحات إرشاديه للمنعطفات و الكتل الرمليه و الأرشاديه الموديه إلى مدينه درنة و شلالها وإلى مبنى جامعه درنة حتى مدخل المدينه من جهة الفتائح والتي إستغرقت الرحلة لما يقارب عن 12 ساعة

وتأتي هذه الحملة والتي تنظمها خدمة و تنمية المجتمع بالمفوضية على مدار العام تحت شعار “سلامتكم تهمنا ”

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