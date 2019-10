المتوسط:

وصلت شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مركز طبرق الطبي،، قادمة جهاز الأمداد الطبي التابع للحكومة الليبية المؤقتة.

وأوضح مدير إدارة الصيدلة بالمركز الدكتور ناصر الداره أن هذه الشحنة تحتوي على مستلزمات عامة.

