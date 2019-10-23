باشاغا يأمر بإغلاق منفذ راس جدير الحدودي ومصادر توضح السبب

أمر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، بـ إغلاق منفذ راس جدير الحدودي، من الجانب الليبي .

وبحسب تصريحات صحفية لأحد المسؤولين العابرين بالمعبر فإن اغلاق المنفذ يأتي على خلفية المعاملة السيئة التي يتعرض لها الليبين بالمعبر.

وقالت مصادر أن القرار يستثني العائدين إلى ليبيا، وفق مصادر صحفية.

ويشهد المنفذ الحدودي منذ الليلة الماضية، إرتفاعا كبيرا في أعداد العائلات الليبية الوافدة نحو الأراضي التونسية.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ بعد تزايد تدهور الوضع الأمني بالأراضي الليبية جراء المعارك الدائرة بين الأطراف المتنازعة، وخاصة قرب العاصمة طرابلس.

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