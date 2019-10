وصول 390 حاوية لميناء الخمس

المتوسط:

قامت الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس بإصدار تقريرها عن السفن الراسية في الميناء، حيث دخلت الميناء عدة سفن محملة بالبضائع والسلع المتنوعة ومن بينها السفينة بايرين أس التابعة لوكالة الأفق اللامع على الرصيف رقم 18 وتحمل 25.5 ألف طن من القمح.

وكشفت إدارة الميناء عن رسو السفينة “أم اس اف ليدي هلوم” التابعة لوكالة البحر المتوسط على الرصيف رقم 14 وعلى متنها أكثر من 390 حاوية من البضائع المتنوعة، هذا بالإضافة إلى السفينة إيفان التابعة لوكالة المرجان الأحمر على الرصيف رقم 13 محملة بأكثر من 200 سيارة.

