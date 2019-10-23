عاجل :السراج :طلبنا بتواجد قطر و تونس و الجزائر في مؤتمر برلين

عاجل :السراج :طلبنا بتواجد دول قطر و تونس و الجزائر في المؤتمر الدولي الذي سيقام في مدينة برلين الألمانية بشأن ليبيا.
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شين دخل قطر بالشأن الليبى فهى دويلة صغيرة وليست من دول الجوار وان كان من الممكن حضور تونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر كدول جوار وهى اصلا تشارك مصر فى التشاور حول مستقبل ليبيا واعتقد ان الرئيس التونسى لن يكون كما يتصور الخوان لعبه فى ايديهم فهو رجل ملتزم بالدستور ولا يقبل فوضى الخوان واتوقع ان يصطدم بهم كما فعلوا مع عبدالناصر عندما اشركهم فى الثورة وطلب منهم ترشيح ثلاثة يختار منهم وزيرين فرشحوا ثلاثة من عملاء الانجليز فرفضهم عبدالناصر وعين الشيخ الباقورى فطلب منه الاخوان طلب اخر قال مرشدهم نريد ان تامر بان تلبس النساء طرح على راسها فقال له عبدالناصر اذا كنت بناك طالبة بكلية الطب لم تستطع ان تلبسها طرح فكيف البس عشرة مليون امرأة طرح فرد احد الحاضرين لخطاب عبدالناصر يلبسها هو وسبحان الله راينا اخر مرشد عام للخوان يلبس نقاب ليهرب من الامن ونسى ان من لبسه النقاب مرشد مثله ولكن مرشد للامن فالاخوان اغبياء جدا كالعادة
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