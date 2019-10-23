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“بنغازي” تبحث ملف الصعوبات المتعلقة برياضة أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

التقى عضو المجلس التسييري للبلدية المكلف بملف الشباب والرياضة بالبلدية  إدريس غيث اقدورة يوم الثلاثاء الموافق 22 .أكتوبر . 2019 م بمقر ديوان بلدية بنغازي الناطق الرسمي بإسم اللجنة البارالمبية الليبية محمد السليني الفيتوري  والأمين العام باللجنة الفنية العليا لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية/ ناجي هلال .

جاء اللقاء لمُناقشة بعض المشاكل الصعوبات المُتعلقة برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وسُبل حلها وكان أبرزها المعوقات التي تواجه معسكر المنتخب الوطني للقوة البدنية ( كفيف) الذي يتأهب للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية كفيف بجمهورية مصر العربية في نوفمبر القادم .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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