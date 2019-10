“بنغازي” تبحث ملف الصعوبات المتعلقة برياضة أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

المتوسط:

التقى عضو المجلس التسييري للبلدية المكلف بملف الشباب والرياضة بالبلدية إدريس غيث اقدورة يوم الثلاثاء الموافق 22 .أكتوبر . 2019 م بمقر ديوان بلدية بنغازي الناطق الرسمي بإسم اللجنة البارالمبية الليبية محمد السليني الفيتوري والأمين العام باللجنة الفنية العليا لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية/ ناجي هلال .

جاء اللقاء لمُناقشة بعض المشاكل الصعوبات المُتعلقة برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وسُبل حلها وكان أبرزها المعوقات التي تواجه معسكر المنتخب الوطني للقوة البدنية ( كفيف) الذي يتأهب للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية كفيف بجمهورية مصر العربية في نوفمبر القادم .

