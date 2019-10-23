الحضيري ينتقد التلاعب بقطاع الاستثمار الليبي

أعرب الخبير القانوني بمجال النفط عثمان الحضيري، عن انتقاده لما وصفه بـ “التلاعب” بقطاع الاستثمار الليبي والذي يعد احد روافد الاقتصاد الليبي ،

وقال الحضيري،في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “الهدف من تأسيس المؤسسة الليبية للاستثمار هو ضم كافة الاستثمارات الليبية بالخارج تحت مظلة استثمارية واحدة وإدارة واحدة، بخبرات مشهود لها بالكفاءة عند تأسيسها، وذلك بنص القانون 13 للعام 2010، وإذا ارتأى الرئاسي تأسيس هيئة أخرى للاستثمار تتعلق بالطاقة والنفط والطاقات المتجددة في تقديري ستكون مجرد تكرار وإيجاد مظلة تخدم أشخاص بعينهم لأسباب نجهلها، وبحكم الوضع الراهن،،، ولكونهم لم ولن يتمكنوا من تعديل قانون تأسيس مؤسسة الاستثمار المشار إليه فإنهم سيتلاعبون بإنشاء الهيئة الجديدة والتي يتناقل أخبارها ذوي الشأن ممن تحطب لهم الريح ، وأؤكد لكم أنه لا مستقبل لهذه الهيئة المزمع أنشاؤها، ولن ترى النور إطلاقاً وسيتم حلها في أول مجلس وزراء ناضج أو أول جلسة لمجلس نواب فاعل”.

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