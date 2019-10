المتوسط:

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم خلال لقائه مع مدير قطاع التخطيط بالبلدية م عمار العباني ومنسق صندوق دعم الاستقرار بسرت د القدافى البطي عدد من الموضوعات تتعلق بملف مشاريع تنفيد اعمال صيانة لعدد من مقار المؤسسات التعليمية والصحية.

كما تم بحث متابعة مشاريع جدبدة لتنفيدها قريبا من بينها مدرسة اليرموك وكذلك ملف الاولويات في اعمال الصيانة.

The post إجراء أعمال صيانة المؤسسات التعليمية بسرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية