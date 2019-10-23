طقس ليبيا.. توقعات بتأثر هذه المناطق بحالة عدم استقرار وأمطار

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا ان تتاثر مناطق غرب البلاد غدا الخميس 24 اكتوبر بحالة عدم استقرار تؤثر على الساحل من راس اجدير حتى طرابلس وسهل الجفارة والجبل وغدامس وغرب الحمادة الحمراء.

واضاف الخبراء أن السحب تتكاثف مع امكانية ظهور سحب ركامية بعد الظهر وتساقط الامطار بمناطق متفرقة.

واشار الخبراء إلى أن الامطار ستكون عشوائية التوزيع ومتفاوتة في كمياتها خفيفة الى متوسطة 1-15 ملم.

ونوه الخبراء إلى أن السحب تتكاثف بمناطق الساحل الشرقي مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.

وتوقع الخبراء ان تشهد بقية مناطق البلاد طقس قليل السحب ومستقر ماعدا اقصى الجنوب الغربي قد تظهر خلايا ركامية قد تصحبها سحب رعدية محلياً.

فيما تشهد تبقى درجات الحرارة دون تغيير يذكر بمناطق الشمال او الوسط والجنوب، بينما يتوقع تراجع للحرارة بالمناطق الغربية بداية من يوم الجمعة .

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