معيتيق ووكيل وزارة الاقتصاد يشاركان في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي

افتتح اليوم الأربعاء، المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي بالعاصمة فيينا، بحضور كل من النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، فتحي أونيس.

جاء الحضور الليبي تلبية للدعوة من الجانب النمساوي، للمشاركة وحضور المنتدى والاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس الغرفة التجارية برعاية رئيس جمهورية النمسا السابق الدكتور ألكسندر فان دير بيلين.

ويعد المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي من المنتديات الدولية التي تعقد سنويا بمشاركة الدول العربية والمؤسسات الرسمية النمساوية.

وأكد معيتيق، وفق بيان للمجلس الرئاسي، خلال الكلمة التي ألقاها في المنتدى، أهمية تعزيز التعاون بين ليبيا والنمسا الاتحادية في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، ودعم الجهود التي تبدل لخلق شراكة اقتصادية قوية بينهما، مشددا على أن حكومة الوفاق عازمة على المضي نحو البناء والتنمية بالرغم من حرب طرابلس.

وليبيا تمثل الشريك العربي الأول من حيث حجم التبادل التجاري مع النمسا، حيث تجاوز الميزان التجاري خلال 2018 المليار دولار، منها 985 مليون دولار صادرات ليبيا إلى النمسا، 44 مليون دولار واردات، بالإضافة إلى التعاون بين الدولتين في صناعة الحديد والصلب والقطاع الصحي.

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