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شاهد..خريطة العمليات العسكرية لقوات الجيش بمحور العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قدّم الناطق باسم الجيش الليبي ،اللواء أحمد المسماري ،خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء ،آخر تطورات العمليات العسكرية بمحور العاصمة طرابلس ،و استهل المسماري المؤتمر بالترحم على روح الفقيد الفنان صالح الأبيض.
وقال المسماري ،إن قوات المسلحة تخوض معركة شاملة بكافة المحاور العسكرية من سرت إلى زوارة وهي في مراحلها الأخيرة ،في حين تقوم القوات الجوية بعمليات استطلاع دورية على طول خط العمليات العسكرية للقوات المسلحة ،مؤكدا أن المعركة الآن تشهد تطور إيجابي كبير جدا بهدف القضاء على الميليشيات و العصابات الإجرامية.
و أشار المسماري إلى أن القوات الجوية استهدفت في أكثر من مناسبة و على مدار أيام الأسبوع ،مواقعا داخل الكلية العسكرية مصراتة ،والتي كانت تستعد لإطلاق طائرات تركية مسيرة نحو مراكز القوات المسلحة وقد تم تدمير هذه الأهداف بالكامل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • .ربنا بنصركم على الخوان الخوارج .عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة, قوم يحسنون القيل, ويسيئون الفعل, يقرؤون القرآن, لا يجاوز تراقيهم, يحقر أحدكم صلاته مع صلاته, وصيامه مع صيامه, يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقهم, شر الخلق والخليقة, طوبى لمن قتلهم وقتلوه, يدعون إلى كتاب الله, وليسوا منه في شيء, من قاتلهم كان أولى بالله منهم,

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  • المنطقة الشرقية تحاول إبطاء عمليات التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة الغربية وتتعلل بمقاتلتهم للمليشيات ……. إذا كان الجيش يريد القضاء على المليشيات فلماذا لا يقاتل مصراتة …..؟؟ ……اذا قاتلهم الجيش في مصراتة أو الزنتان والخمس ودرنة ـ المليشيات سينسحبون من طرابلس وسيدافعون عن مناطقهم ووو يعني مادخل طرابلس ومطاراتها في الموضوع ……؟!!!! إذا كانت الاسلحة والعتاد العسكري كله قادم من تركيا لموانئ مصراتة والخمس…..

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