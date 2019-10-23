شاهد..خريطة العمليات العسكرية لقوات الجيش بمحور العاصمة طرابلس

قدّم الناطق باسم الجيش الليبي ،اللواء أحمد المسماري ،خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء ،آخر تطورات العمليات العسكرية بمحور العاصمة طرابلس ،و استهل المسماري المؤتمر بالترحم على روح الفقيد الفنان صالح الأبيض.

وقال المسماري ،إن قوات المسلحة تخوض معركة شاملة بكافة المحاور العسكرية من سرت إلى زوارة وهي في مراحلها الأخيرة ،في حين تقوم القوات الجوية بعمليات استطلاع دورية على طول خط العمليات العسكرية للقوات المسلحة ،مؤكدا أن المعركة الآن تشهد تطور إيجابي كبير جدا بهدف القضاء على الميليشيات و العصابات الإجرامية.

و أشار المسماري إلى أن القوات الجوية استهدفت في أكثر من مناسبة و على مدار أيام الأسبوع ،مواقعا داخل الكلية العسكرية مصراتة ،والتي كانت تستعد لإطلاق طائرات تركية مسيرة نحو مراكز القوات المسلحة وقد تم تدمير هذه الأهداف بالكامل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا