“باشاغا” يبحث مع وزيرة داخلية إيطاليا ملف ظاهرة الهجرة

اجتمع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا برفقة السفير الليبي لدي الاتحاد الأوروبي والسفير الليبي لدي جمهورية ايطاليا ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية الليبية، بوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي وبحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الإيطالية، بالعاصمة الإيطالية روما اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي بداية الاجتماع اثنت الوزيرة الإيطالية وثمنت عاليا مجهودات وزارة الداخلية الليبية في هذه الفترة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ذكرت ان إيطاليا على علم تام بالصعوبات التي تواجهها ليبيا وذلك بالاستمرار في مواجهة هذه الظاهرة، وفي هذا الصدد أكدت لوتشينينا على عدم ترك ليبيا لوحدها تحارب هذه الظاهرة.

وكما ذكرت لوتشيانا لامورجيزي في معرض حديثها ان إيطاليا ستقوم بدعم ليبيا بتزويدها ببعض الأدوات والتجهيزات والوسائل الفنية ذات الطبيعة التقنية، وأن العمل المشترك يجب أن يكون على عدة مستويات، وأضافت أيضاً ان على الاتحاد الأوروبي ان يساهم في هذا العمل ويساعد ليبيا في هذ الشأن.

واشارت لوتشيانا الي ان الأوضاع الأمنية في سوريا قد تدفع ببعض المنظمات الإرهابية بأن تلجأ الي ليبيا وهذا ينعكس على الحالة الأمنية برمتها.

