نقابة الصحفيين الليبيين تدين تصريحات أردوغان الأخيرة و تصفها بالاستعمارية

استنكرت اللجنة التأسيسية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال في افتتاح منتدى (تي ار تي ) بمدينة أسطنبول .

واعتبرت اللجنة في بيانها رقم “7” الصادر اليوم الأربعاء أن هذه التصريحات انتهاكا صارخا وفاضحا لسيادة الشعب الليبي وتكشف عن السياسة الاستعمارية التي ينتهجها حزب العدالة والبناء التركي ويعيد إلى الأذهان الحقبة الاستعمارية المؤلمة للدولة العثمانية في بلادنا .

و وجهت اللجنة رسالة إلى كافة الصحفيين الأتراك بأن مثل هذه التصريحات الاستعمارية المتخلفة تزيد من حالة النفور والكراهية تجاه الحكومة التركية ورئيسها، ولن تذكرنا إلا بعقود من الظلم والسلب والنهب والقتل الذي تعرض لها أجدادنا على يد المستعمر التركي .

وأكدت اللجنة على ضرورة أن يعمل الصحفيين والإعلاميين الليبيين على كشف التاريخ العثماني البغيض وما اقترفه في حق بلادنا من خلال عدة ندوات ولقاءات متواصلة ومن خلال مؤسساتهم الاعلامية والصحفية والعمل على كشف النوايا الاستعمارية للمعتوه أردوغان، حسب البيان .

وكان أردوغان قد ادعى حق تركيا المزعوم في ليبيا ضمن ما يعتبره جغرافية الدولة العثمانية القديمة .

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