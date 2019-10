“الحويج” يطالب بتنظيم مؤتمر مثل سوتشي لحل الأزمة

المتوسط:

أعلن وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، عن ضرورة عقد مؤتمر سوتشي للتسوية في ليبيا على غرار المؤتمر حول التسوية السورية.

وقال الوزير: “نطلب من روسيا أن تسهم أكثر في حل الأزمة الليبية وأن يكون هناك مؤتمر على غرار مؤتمر سوتشي لسوريا، وأن يكون هناك سوتشي لليبيا”.

وأشار إلى أن “روسيا دولة مهمة، لكن نحن نتطلع لدور أكبر في الأزمة الليبية، روسيا عضو فاعل في مجلس الأمن، وعضو اقتصادي كبير ودولة عظمى”.

وقال الوزير إن “على المجتمع الدولي أن يحل الأزمة الليبية وليس إدارتها، عليه أن ينتهي من فوضى السلاح ووضع آليات لجمعه وتنظيم ونزع السلاح من المليشيات. تهديد الأمن في ليبيا هو تهديد لإفريقيا وللمتوسط ولكل العالم، وبالتالي نحن في حاجة أولا إلى حل المشكلة الأمنية ثم الذهاب إلى حوار شامل”.

