قامت القوات الخاصة بقوة مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، بالقيام بعملية نوعية داهمت خلالها أوكارا للهجرة غير الشرعية.

وتمكنت من القبض على شخصين، الأول يحمل الجنسية الليبية والآخر سوداني الجنسية، إذ «يعتبر الأخير من أخطر مهربي البشر في ليبيا».

كما كشفت عملية بركان الغضب، في بيان اليوم، عن مصادرة عدة قوارب كانت تستخدم في تهريب البشر خلال العملية.

