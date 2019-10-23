مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي يكشف عن ضبطيات القسم خلال أسبوع

أخبار ليبيا24

أعلن قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي أن عناصر التحريات بالميناء الرئيسي ضبطوا شخص حاول سرقة وتهريب سيارة مواطن من داخل الميناء و بمستندات مزورة.

وأضاف القسم أنه بالتحقيق مع المتهم ذكر أنه تحصل على المستندات من شخص آخر، موضحًا أنه حاول مقاومة الدورية و الهروب إلا أنه تم القبض عليه.

ولفت قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي إلى أنه تمت إحالة القضية للنيابة العامة التي أمرت بإيداعهم سجن الكويفية.

وأشار القسم إلى أن عناصر التحريات العامة تمكنوا كذلك من ضبط سبعة عشرة شاحنة بالجرار محملة مواد غذائية ومشروبات مفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

وأكد قسم مكافحة التهريب والمخدرات أنه بإعادة تفتيشها تبين وجود الآف من الكراتين المواد الغذائية غير معلن عنها بالإقرار والشهادة الصحية.

وأوضح القسم أنهم تمكنوا من ضبط ثلاثة سيارات نقل “كنتر” تم تهريبها من منفذ إمساعد بدون إجراءات جمركية محملة ببضائع مختلفة.

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