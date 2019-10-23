شبكة المدونين تختتم تدريبات مشروع تمكين بمدينة طبرق‎

انطلقت الإربعاء بمدينة طبرق الجلسات التدريبية لمشروع ” تمكين” للتدوين التي تنظمها شبكة المدونين الليبيين بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية بليبيا وبالتعاون مع منظمة بوادر.

شبكة المدونين الليبيين عبر حسابها الرسمي على شبكة ” الفيسبوك ” أوضحت ، أن الجلسات التدريبية ستستمر على مدار يومين متتاليين تحت إشراف المدرب – أحمد التواتي أحتوت – وستتناول عدة عناوين وتدريبات تفاعلية تهدف للتعريف بمصطلح المدون وأنواع التدوين ومنصاته علاوة على تقديم المتدربين لتدوينات خاصة بهم يرونها تدوينات نموذجية ، وأن اليوم الأول من التدريب قد شهد تفاعلاً ملحوظاً من قبل المتدربين.

يذكر أن مشروع ” تمكين ” للتدوين ، استهدف مؤخراً مدن ( سبها ، طرابلس ، زوارة ، سرت ) ، وتأتي مدينة طبرق ختاما لسلسلة التدريب.

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