انقطاع الكهرباء بالهضبة وباب العزيزية وعين زارة نتيجة الاشتباكات جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انفصال دائرة الهضبة جنوب طرابلس رقم 1جهد 220كيلو فولت، من الطرفين مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطات «الهضبة، باب العزيزية، وعين زارة، والزراعة»، نتيجة الاشتباكات الجارية في جنوب العاصمة طرابلس.

ووفق بيان للشركة، فيجري العمل الآن على محاولة تغذية هذه المناطق، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشركة في تغذية أحمال هذه المحطات.

يذكر أن الهضبة الجنوب رقم 2، وكذلك دوائر الشرق الجنوب 1 و2، وبعض دوائر نقل الطاقة 220، ما زالت مفصولة بسبب وقوعها في مناطق الاشتباكات، ولم تستطيع فرق الصيانة الوصول إليها، وفي حالة عدم صيانة هذه الدوائر قد يؤدي ذلك إلى حدوث إظلام في بعض مناطق طرابلس.

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